Подмосковье 19 апреля 2023, 17:22 Комитет по конкурентной политике Подмосковья рассказал о способах снизить цену лота на торгах Комитет по конкурентной политике Московской области

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Комитет по конкурентной политике Московской области рассказал, как снизить цену лота на торгах. Все объекты можно найти на портале ЕАСУЗ — единой точке входа для организации и проведения торгов в Подмосковье.

Для того чтобы снизить цену лота на торгах, необходимо искать объекты с пометкой «продажа посредством публичного предложения». Их начальная цена идет на понижение до 50% от заявленной. Это происходит, если ранее аукцион был признан несостоявшимся.

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Лот данной категории есть, например, в Можайском округе. В селе Семеновском на торги выставили земельный участок площадью 22 сотки. На нем можно будет осуществлять деятельность по социальному или бытовому обслуживанию.

Подать заявку на участие в аукционе можно до 19 мая. Торги состоятся 23 мая 2023 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории Подмосковья.

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