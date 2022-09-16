Комитет по конкурентной политике Подмосковья опубликовал за неделю 12 закупок | 360°

Подмосковье 16 сентября 2022, 19:32 Поделиться Telegram

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Viber Комитет по конкурентной политике Подмосковья опубликовал за неделю 12 закупок

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Комитет по конкурентной политике Подмосковья опубликовал 12 закупок в период с пятого по девятое сентября. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.

Закупки были размещены в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ.

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Среди опубликованных проектов — строительство разноуровневого пешеходного перехода в районе улицы Первомайская в Раменском округе, строительство надземного пешеходного перехода через Горьковское направление железной дороги в Реутове, выполнение капремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского округа Серпухов.

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Также опубликованы две закупки на выполнение инженерных изысканий, разработку проектной и рабочей документации и строительство многоквартирного жилого дома в микрорайоне Рекинцо-2 в городском округе Солнечногорск и в микрорайоне № 10 «Брусчатый поселок» городского округа Красногорск. Ищут подрядчика для строительства здания Дворца торжеств в Шаховской и другие.

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