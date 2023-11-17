Подмосковье 17 ноября 2023, 15:09 Комитет по конкурентной политике назвал топ округов Подмосковья для аренды земель под ИЖС Комитет по конкурентной политике Московской области

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Комитет по конкурентной политике Московской области назвал популярные округа, где отмечено большое количество запросов на аренду земли под строительство дома в 2023 году. Активнее всего наделы приобретали в юго-восточной и северо-восточной частях Подмосковья.

Так, спрос на участки увеличился в городских округах Жуковский (среднее количество участников на один лот — 32 человека), Долгопрудный (18 участников на лот), Балашиха (17 участников), Мытищи (12 участников), Ленинский (11 участников) и Лобня (10 участников).

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«Спрос на землю зависит от ее расположения относительно столицы или административного центра, наличия инфраструктуры и транспортного сообщения. Чем больше земельный участок отвечает этим требованиям, тем больше на него спрос и, соответственно, выше итоговая цена на аукционе», — отметила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Городские округа Подмосковья привлекут около 20 миллиардов рублей за счет ввода неиспользуемого имущества к концу декабря. Губернатор Андрей Воробьев отметил, что это больше показателей прошлого года, и призвал муниципалитеты работать еще активнее в этом направлении.