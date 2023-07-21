Подмосковье 21 июля 2023, 13:25 Комитет по конкурентной политике назвал топ-3 округов Подмосковья по участию в торгах за период с 10 по 14 июля Участок под животноводство в Волоколамском г. о. / Комитет по конкурентной политике Московской области

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В период с 10 по 14 июля в Подмосковье выставили на торги 119 объектов, сообщила пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области. Наибольшее количество лотов расположено в Пушкино, Волоколамске и Орехово-Зуеве.

С начала года в Волоколамске через торги приобрели 46 участков. На прошлой неделе в округе появился еще 41 лот — здания, коммерческие помещения и земельные участки. Предпринимателям предложили взять под аренду объект для животноводства в деревне Телегино на 13 лет. Начальная цена за 2,25 гектара земли составляет 290,2 тысячи рублей в год. Аукцион пройдет 24 августа.

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На территории городского округа Орехово-Зуево добавили на торги 25 объектов. В деревне Дровосеки можно приобрести в собственность участок для ведения личного хозяйства. Стартовая цена за четыре сотки — 569 тысяч рублей.

В Пушкино в аукционе примут участие 17 объектов. На торги выставили нежилое помещение в Ивантеевке под свободный вид деятельности в аренду на срок пять лет. Начальная цена составляет 1 343 879 рублей в год.

Главный принцип торгов заключается в предложении наиболее высокой цены среди участников. Ознакомиться со всеми лотами можно на портале ЕАСУЗ.

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