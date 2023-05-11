Подмосковье 11 мая 2023, 17:24 Комитет по конкурентной политике назвал топ-3 округа Подмосковья с самыми высокими ценами на землю Фото: Полина Игнатченко

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Более 890 участков для строительства жилых домов в Подмосковье реализовали на торгах с начала года. Проанализировав данные прошедших аукционов, Комитет по конкурентной политике выявил среднюю стоимость сотки земли в разных округах.

Оказалось, что дороже всего продается земля в Домодедове. Средняя стоимость одной сотки, по данным проведенных аукционов, составила 419 тысяч 187 рублей. На втором месте — Жуковский. Участники торгов активно боролись за наделы в этом муниципалитете, в результате чего средняя стоимость сотки составила 387 тысяч 742 рубля. В Богородском округе земля торговалась на уровне 116 тысяч 872 рубля за сотку. Чуть дешевле в Раменском — 115 тысяч 718 рублей.

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Также высокой оказалась средняя стоимость сотки земли в городских округах Коломна (94,684 тысячи рублей), Дмитровский (90,332 тысячи), Чехов (86,057 тысячи), Орехово-Зуевский (85,859 тысячи), Сергиево-Посадский (83,722 тысячи) и Ступино (83,161 тысячи).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил жителей пройти опрос и озвучить пожелания перед традиционным обращением в конце мая.

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