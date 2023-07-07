Подмосковье 07 июля 2023, 12:52 Комитет по конкурентной политике назвал топ-3 округа Подмосковья по участию в торгах за неделю Конкурентная политика

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За неделю на торги в Подмосковье выставили 120 объектов. В Комитете по конкурентной политике Московской области уточнили, что больше всего лотов представили в Рузе, Ступине и Шатуре.

Объекты были выставлены на портале ЕАСУЗ — это 116 земельных участков, а также четыре здания и коммерческих помещения.

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В Рузе на торгах представлено 30 лотов, включая нежилое помещение в поселке Тучковом площадью 45 квадратных метров. Объект сдается на десять лет, начальная цена — 307,3 тысячи рублей в год.

На данный момент на торгах в Ступине участвует 93 лота. С начала года в округе таким способом приобрели 152 земельных участка.

Шатура представила 46 лотов. Сейчас в округе предлагают взять в аренду земельный участок для ИЖС. Его площадь составляет 30 соток. Землю предлагают арендовать на 13 лет за 26,2 тысячи рублей в месяц.

Основный принцип торгов заключается в том, чтобы предложить наиболее высокую цену среди участников. С актуальным списком лотов можно ознакомиться по ссылке.

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