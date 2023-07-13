Подмосковье 13 июля 2023, 04:00 Комитет по конкурентной политике назвал лидеров среди округов Подмосковья по участию в торгах за неделю Комитет по конкурентной политике Московской области

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Комитет по конкурентной политике назвал топ-3 округа Подмосковья по участию в торгах за неделю. Так, лидерами стали Богородский, Можайский и Талдомский округа. Все лоты представлены на портале ЕАСУЗ.

С начала года в Богородском округе через торги приобрели 65 участков. Сейчас там доступно 26 лотов — это земельные участки, здания и коммерческие помещения. Например, в округе предлагают арендовать участок для ведения личного подсобного хозяйства в селе Новосергиево. Землю площадью 20 соток сдают на 13 лет с начальной ценой 147,8 тысячи рублей в год.

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В Можайске можно приобрести в собственность участок для ИЖС. Начальная цена за шесть соток — 175,5 тысячи рублей. В Талдомском округе предлагают арендовать 17 соток земли для индивидуального жилищного строительства. Подать заявку на участие в торгах можно до 14 августа.

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