16 марта 2023, 16:23
Комитет по конкурентной политике напомнил, как зовут жителей разных округов Подмосковья
Подмосковье остается высоко востребованным регионом России для переезда на постоянное место жительства. В Министерстве по конкурентной политике рассказали прибывающим о том, как называют резидентов разных городов в Московской области.
Московскую область выбирают для переезда благодаря трем основным преимуществам: более низкая стоимость жилья в сравнении со столицей, активно развивающаяся транспортная инфраструктура и хорошая экология.
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Повышенный спрос на участки для строительства дома проявился во время пандемии и сохраняется до сих пор. Многие решаются на окончательный переезд из мегаполиса.
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Прибывающим в разные города Подмосковья интересно будет узнать, как там называют местных жителей. Например, во Власихе живут власихинцы, в Жуковском — жуковчане, а в Кашире — каширяне. Жители Шатуры — шатуряне, Протвина — протвинцы, а Луховиц — луховичане. В Ступине и Щелково живут ступинцы и щелковцы. Жители Подольска и Реутова называются подольчане и реутовчане, а Рузского округа — ружане. А еще, есть волоколамцы, лотошинцы и шаховчане.
Приобрести недвижимость в Подмосковье можно в том числе на торгах, которые проводит Комитет по конкурентной политике. Прямо сейчас на портале ЕАСУЗ реализуется свыше 700 участков.
Подмосковье вошло в топ-20 регионов по качеству жизни - об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.
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