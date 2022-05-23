Комитет по архитектуре: в Подмосковье упростили процедуру при размещении не нормируемых по уровню шума объектов

В Московской области больше не требуется получение санитарно-эпидемиологического заключения Роспотребнадзора для размещения не нормируемых по уровню шума объектов. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по архитектуре и градостроительству Подмосковья.

Изменения в федеральное законодательство вступили в силу в мае 2022 года. Они отменяют необходимость получения санитарно-эпидемиологических заключений Роспотребнадзора в границах приаэродромных территорий при строительстве и реконструкции объектов, для которых не установлены ограничения по уровню шумового воздействия — производственные предприятия, склады, агропромышленные объекты, автодороги, сети электроснабжения и другие.

По статистике, порядка 70% объектов, реализуемых на территории Московской области в границах приаэродромных территорий, относятся к не нормируемым по уровню шума.

«В среднем в год в границах приаэродромных территорий начинают строительство порядка 3,8 тысячи застройщиков, которые сталкиваются с необходимостью получения сан-эпид заключения. Из них 2,6 тысячи реализуют не нормируемые по уровню шума объекты, в том числе производственные и складские, создающие новые рабочие места, что сейчас особенно актуально. Благодаря вступившим в силу изменениям теперь получать заключения Роспотребнадзора для не нормируемых объектов не нужно», — сообщил министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Министр добавил, что за счет этого срок получения разрешения на строительство сократится на три месяца, также это поможет сэкономить средства инвесторов при подготовке необходимой документации.

Ранее стало известно, что аграрии Подмосковья смогут получить землю безвозмездно по льготной программе, инициированной губернатором Андреем Воробьевым.