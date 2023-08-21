Подмосковье 21 августа 2023, 17:46 Комитет лесного хозяйства Подмосковья рассказал об авиаконтроле за пожарами Комитет лесного хозяйства Московской области

Читать 360tv в

С начала августа летчики-наблюдатели провели в небе над лесами Московской области более 70 часов. Они мониторили территории на наличие пожаров, сообщили в комитете лесного хозяйства Подмосковья.

«Государственным заданием 2023 года утверждены четыре маршрута авиапатрулирования. Три маршрута основных и один дополнительный на случай высокой пожарной опасности. Основные маршруты проходят через север и восток Подмосковья, где фиксируют наибольшее количество возгораний», — заявил курирующий Комлесхоз зампред правительства региона Георгий Филимонов.

Реклама

По его словам, в лесах региона сохраняется стабильная обстановка пожарной опасности, в том числе благодаря частым дождям.

Мониторинг лесных пожаров с воздуха в этом году проводится с 11 апреля. Летчики осматривают 877,4 тысячи гектаров лесного фонда региона.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».