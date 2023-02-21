Подмосковье 21 февраля 2023, 12:21 Комитет лесного хозяйства Подмосковья рассказал о подготовке к пожароопасному сезону Unsplash

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Владельцам граничащих с лесом участков в Подмосковье напомнили об обязанности соблюдать правила пожарной безопасности. Это необходимо для того, чтобы не допустить переход огня на земли лесного фонда.

После схода снега и вплоть до осени владельцы или пользователи территорий, прилегающих к лесу, обязаны обеспечивать очистку от сухой травы и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от границ с лесным фондом. Либо нужно отделить эти границы минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра или иным барьером.

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«Для удобства жителей Подмосковья создан сервис „Смежник“. На нем можно узнать, граничит ли участок с землями лесного фонда, просто введя его кадастровый номер», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов.

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