Подмосковье 08 апреля 2024, 13:42 Комитет лесного хозяйства Подмосковья опубликовал прогноз пожарной опасности gremlincom.ru

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Специалисты не зафиксировали пожаров на землях лесного фонда Подмосковья с 5 по 7 апреля. При этом со среды до пятницы ожидается III класс пожароопасности.

8 апреля на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Волоколамском, Егорьевском, Наро-Фоминском и Сергиево-Посадском лесничествах — II класс. В Звенигородском — I класс пожарной опасности.

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В старину заметили, что, какая погода 8 апреля, такая же и 8 октября. Сегодня пчеловоды начали выставлять ульи, когда зацвела верба.

В Комитете лесного хозяйства добавили, что в случае возникновения пожара необходимо обратиться на горячую линию по номеру 8-800-100-94-00 или на единый номер 112.

Комитет лесного хозяйства Московской области

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