Подмосковье 01 февраля 2023, 17:51 Комитет лесного хозяйства Подмосковья опубликовал график личного приема жителей в феврале

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Представители комитета лесного хозяйства проведут личные приемы жителей Подмосковья в феврале. Такие встречи пройдут в Балашихе, Лобне, Кашире, Жуковском и других округах.

График личного приема жителей опубликовала пресс-служба комитета:

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6 февраля — город Лобня, улица Мирная, дом 13, корпус 2;

8 февраля — город Балашиха, проспект Ленина, дом 7/1;

10 февраля — город Озеры, Советская площадь, дом 1, кабинет 117;

13 февраля — город Черноголовка, Институтский проспект, дом 8, административное здание, 1 этаж;

15 февраля — город Кашира, улица Ленина, дом 2, кабинет 319;

17 февраля — город Краснознаменск, улица Генерала Шлыкова, дом 3, 1 этаж, кабинет 119;

20 февраля — город Жуковский, улица Фрунзе, дом 23;

22 февраля — городской округ Лотошино, поселок Лотошино, улица Почтовая, дом 1, кабинет 1.

Жители могут обращаться по различным вопросам в указанные дни с 10:00 до 13:00, уточнили в пресс-службе комитета лесного хозяйства Московской области.

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