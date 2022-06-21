Комитет лесхоза Подмосковья прекратил две незаконные вырубки леса через суд

Комитет лесного хозяйства Московской области активно участвует в представлении публичных интересов в судах. Сообщается, что только с начала года удалось достигнут 831 положительного разрешения судебного спора в пользу Комитета. Например, два раза удалось добиться победы в прекращении незаконной вырубки леса.

«Из них два выигранных дела — наши первые победы по прекращению незаконных рубок лесных насаждений на землях сельскохозяйственного назначения. Впереди еще 26 судебных заседаний по данному вопросу, которому уделено особое пристальное внимание», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов.

К текущему моменту Комитет и другие подведомственные ему организации принимают участие в 2178 судебных делах. Чаще всего это дела, которые связаны с земельными спорами. Есть также 89 дел, которые относятся к категории особой сложности.