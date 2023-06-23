Подмосковье 23 июня 2023, 15:45 Комитет конкурентной политики назвал топ-3 округа Подмосковья по участию в земельных торгах за неделю Участок в деревне Набережная Слобода / Комитет по конкурентной политике Московской области

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В период с 13 по 16 июня в Подмосковье выставили на торги 71 земельный участок и пять коммерческих помещений и зданий, сообщила пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области. Наибольшее количество лотов находятся в Наро-Фоминске, Домодедове и Волоколамске

На текущий момент в Волоколамске выставлено на торги 34 участка и зданий, в Домодедове принять участие можно по 19 лотам, в Наро-Фоминске доступно 23 объекта.

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Для участия в торгах необходимо получить электронную подпись в аккредитованном удостоверяющем центре, их список опубликован на сайте Минкомсвязи России. Ознакомиться с актуальными лотами можно на портале ЕАСУЗ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.

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