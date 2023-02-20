Подмосковье 20 февраля 2023, 16:47 Комитет для поддержки семей военнослужащих создали в Клину

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Матери и жены военнослужащих из Клина объединились в Комитет семей воинов Отечества. Об этом сообщила глава округа Алена Сокольская.

Встреча с родственниками военнослужащих состоялась в Клину 15 февраля. На этом мероприятии глава округа Алена Сокольская сообщила о создании Комитета семей воинов Отечества.

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«В Клину живут матери, чьи сыновья прошли через Афганистан, Сирию, Чечню и другие локальные конфликты. Сейчас такие же молодые ребята, не раздумывая, принимают вызов нынешнего времени. Их родным нужна поддержка», — отметила Сокольская.

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Председателем нового комитета назначили Елену Чеснокову — жену офицера, погибшего при исполнении служебного долга в Сирии. У Елены двое сыновей, и она отлично знает, какая помощь и поддержка необходима семьям бойцов. Планируется, что организация сможет охватить вниманием большую часть женщин, оказавшихся в трудной ситуации.

«Мы планируем встречи, мы объединяемся, оказываем юридическую и психологическую консультацию. Наша семья прошла этот путь и теперь, благодаря созданию комитета, к нам смогут присоединиться другие», — сказала председатель комитета.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки мобилизованных жителей и их семей. Он подчеркнул, что любые их вопросы не останутся без внимания.