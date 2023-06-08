Подмосковье 08 июня 2023, 16:11 Комиссия по рассмотрению апелляций участников ГИА заработала в Подмосковье 7 июня Пресс-служба Министерства образования МО

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Первое заседание конфликтной комиссии по рассмотрению апелляций о несогласии с выставленными баллами участников ГИА состоялось 7 июня. Об этом заявили в пресс-службе министерства образования Московской области.

«В первый день работы комиссией рассмотрено более 90 апелляций участников ГИА-9 по биологии, истории и физике», — добавили в пресс-службе.

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В Подмосковье оборудовано 16 удаленных пунктов, позволяющих рассматривать апелляции с применением дистанционных технологий. Более 100 членов комиссии прошли обучение, чтобы работать с несогласием учащихся.

Ежегодно подмосковная конфликтная комиссия рассматривает свыше двух тысяч апелляций. Жалобу можно подать в течение двух дней после оглашения результатов экзаменов. Сделать это можно в личном кабинете, а также обратившись в свою школу или территориальное управление образования.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что технологический лицей имени Долгих в Истре откроется 1 сентября. Он подчеркнул, что в Подмосковье также увеличилось количество флагманских школ, которые могут стать примером для остальных учебных заведений, которые сейчас находятся в поисках новых педагогов.

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