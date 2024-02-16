Подмосковье 16 февраля 2024, 12:34 Комиссия по безопасности дорожного движения в Солнечногорске подвела итоги работы за 2023 год Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

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Заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения состоялось в администрации Солнечногорска. Главными темами стали подведение итогов работы за 2023 год и обсуждение планов на этот год.

Участниками совещания стали сотрудники Госавтоинспекции, представители Мосавтодора и территориальных управлений муниципалитета. Они рассмотрели вопросы аварийности за 2023 год, меры по профилактике детского травматизма на дорогах, а также муниципальную программу «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на территории городского округа Солнечногорск».

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Заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения проходят на постоянной основе. Там также рассматривают вопросы, поступившие от жителей округа.

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