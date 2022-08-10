Комиссия ГУСТ проверила состояние дворов и детских площадок в Чехове

Сотрудники Главного управления содержания территорий во главе с руководителем Светланой Аиповой 10 августа проверили качество содержания дворовых территорий городского округа Чехов.

В обходе приняли участие заместители главы округа Константин Михальков, Дмитрий Чистяков, Михаил Собакин, Артем Попов, а также руководители муниципальных бюджетных и управляющих организаций.

В первую очередь комиссия прошла по тем дворам, на которые чаще всего жаловались жители округа.

Источник фото: телеканал «360»

На улицах Чехова, Мира, Полиграфистов, Гагарина выявили мусор и ненадлежащее состояние ограждений и малых архитектурных форм. Кроме того, там есть сухостойные деревья.

Источник фото: телеканал «360»

Ранее сотрудники ГУСТ проинспектировали 63% детских площадок и только 37% из них содержались без нарушений.

Резюме по округу комиссия составила неутешительное. Содержание территорий признали неудовлетворительным, отметили, что даже работы, не требующие больших вложений и ресурсов, не выполняются.

«Я надеюсь вернуться сюда и увидеть чистый город, а пока коллегам предстоит очень много работы», — прокомментировала Светлана Аипова.

Городской округ Чехов занимает 39-е место по устранению дефектов в системе АИС МДП на платформе СКПДИ, по благоустройству — 45-е. Чуть лучше ситуация по покосу газонов: согласно СКПДИ, работы выполнены на 87%, что обеспечивает 29-ю строчку в рейтинге муниципалитетов.

Ранее губернатору Московской области Андрею Воробьеву доложили о том, что капитальный ремонт Столбовской школы в Чехове завершится к концу августа. Об этом губернатору сообщил глава городского округа Григорий Артамонов.