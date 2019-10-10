Комфортный путь домой. 100 км дорог отремонтировали в Шатуре

В Шатуре отремонтировали более 100 километров дорог. Годовой план выполнен на 97 процентов, сообщили в администрации городского округа.

Всего на муниципальной сети трасс реконструировали 50 участков и еще 17 на региональной. Теперь остались так называемые последние штрихи.

«На сегодняшний день все работы практически завершены. Идет процесс сдачи дорожного полотна лабораториям. При положительном заключении будет произведена оплата. В течение недели на региональной сети отремонтированных участков будет нанесена разметка там, где ее еще нет, отсыпят и укрепят обочины», — отметил Сергей Бесчеревных, замначальника управления ЖКХ и инфраструктуры администрации Шатуры.

Наиболее протяженными отремонтированными участками стали 64-67 и 69-81 километр дороги Куровское — Шатура — Дмитровский Погост — Самойлиха. На трассе Кривандино — Рошаль работы провели с 0 по 14 километр. Также подключили новый светофор на Никитинской развилке.

Источник фото: телеканал «360»

«Наконец-то отремонтировали все дорогу до города, многие ждали этого. Несколько раз в неделю езжу в Шатуру по делам, и поездка теперь доставляет удовольствие. Рад, что ходовая автомобиля сейчас меньше изнашивается», — отметил Николай Самсонов, житель села Дмитровский Погост.

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Летом в Шатуре также занимались повышением безопасности дорожного движения. На аварийных участках нанесли дополнительную разметку, установили пешеходные барьеры, новые светофоры.

Обновленные дороги понравились и велосипедистам. «А мы успели летом покататься по новому покрытию. На лето сменили авто на велосипеды и добираемся до нужного места исключительно на экологичном транспорте. Теперь намного приятнее и безопаснее крутить педали, передвигаясь по гладкому асфальту», — поделились Татьяна и Александр Чижовы, жители поселка Тархановка.

Кроме того, позаботились об освещении. Установлены светильники у автобусных остановок и на опасных участках дорог. Работы провели по программе «Светлый город».