Подмосковье 21 февраля 2023, 10:12 Комфортный подъезд к местам масленичных гуляний обеспечили в Подмосковье

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Дорожное покрытие на пяти подъездах к местам масленичных гуляний обновили в Подмосковье в прошлом году. Работы провели по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Дорожные службы регулярно проводят работы на дорогах, которые ведут к местам притяжения жителей. Так, в прошлом году они обновили покрытие в тех местах, по которым на этой неделе можно будет добраться до мест масленичных гуляний.

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За ремонтный сезон в порядок привели участок дороги Чехов — Павлово, по которой жители и гости региона смогут добраться до села Мелихово. Также комфортный проезд обеспечили к площади Ленина в Серпухове. Там отремонтировали улицу Ворошилова и участок дороги Старосимферопольское шоссе — Рыжиково. Благодаря этому можно будет легко доехать до фермы «Русский страус».

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Масленичные гуляния также пройдут в Красногорске в ДК «Подмосковье». К нему можно будет проехать по улице Маяковского, на которой также провели ремонт, а в Солнечногорске в порядок привели участок Пятницкого шоссе, который ведет к усадьбе Середниково.

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