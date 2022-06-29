Комфортный дом для пожилых людей «Золотая осень» построили в Тверской области

В Тверской области появилось жилье, которое рассчитано специально на пожилых людей. Название у дома в Конакове говорящее — «Золотая осень». Он находится на набережной Волги, в красивом живописном месте. Там предусмотрена вся инфраструктура, которая особенно важна людям преклонного возраста. Например, на первый двух этажах располагается медицинский центр, в котором всегда можно получить исчерпывающие консультации по состоянию и поддержанию здоровья.

Еще два этажа занимает отель, в котором будет очень удобно остановиться друзьям или родственникам жильцов. В остальном доме расположены квартиры. Территория дома огорожена, он находится в центре города, а потому добраться до мест культурного досуга и приятного времяпрепровождения очень легко.

Район, где располагается дом, экологически чистый. Жизнь здесь напоминает деревенскую, тихую и спокойную. Построил здание заслуженный строитель, президент московского строительного холдинга «Экотепло» Юрий Шеляпин. Он больше 60 лет своей жизни посвятил строительству, строил дома в столице и других городах.

«Я стал реконструировать это здание: ходил я по нему, боясь провалиться. Мы его реконструировали, восстановили. Иногда приходилось жестко давать советы. Это не потогонная система — без выходных, по две смены… Нет. Работали с 8:00 до 17:00 рабочие, просто мне нравится эта работа — организовывать строительство. А когда в удовольствие, тогда всегда хорошо», — рассказал он.

Для пожилых людей работает также парикмахерская, в холле есть ресепшен, все комфортно, просто и удобно. Продажи квартир недавно уже стартовали. Четыре из 58 уже проданы, некоторые владельцы, давно мечтая о тихой спокойной жизни, нашли решение в интернете. Все подробности можно найти на сайте проекта «Золотая осень».