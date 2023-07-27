Подмосковье 27 июля 2023, 16:11 «Комфортные условия для жителей». Зампред Филимонов — об упрощенном размещении спортобъектов в лесах Подмосковья Фото с сайте ГД РФ.

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Принятый Госдумой в первом чтении законопроект об упрощенном размещении спортивных объектов в лесах создаст комфортные условия для жителей. Об этом сообщил курирующий Комлесхоз зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

«Данный законопроект позволяет в лесной зоне создавать более комфортные условия для жителей региона в части активного отдыха, туризма, занятий спортом. Это значит, что там можно будет создавать велосипедные, велопешеходные, пешеходные, беговые дорожки, лыжные и роллерные трассы, благоустраивать территорию в виде беседок, лавочек, навесов, туалетов, установки урн и освещения», — пояснил Филимонов.

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Он подчеркнул, что вырубать деревья не будут. Это запрещено законом. Объекты будут размещать на свободных от насаждений пространствах.

Он заверил, что в инициативе прописали ограничения, которые не позволят под прикрытием спортобъектов построить в лесу жилые дома.

«То есть коттеджи никто строить на этих участках места жительства, гостиницы не сможет, это исключено, они только для спортивной инфраструктуры», — уточнил зампред.

По его мнению, создание условий для отдыха и спорта жителей в лесах поспособствует укреплению их здоровья.

Также законопроект предусматривает рекультивацию участков, которые ранее использовались для различных строений и сооружений. На этих местах лес будут восстанавливать.

Ранее сообщалось, что по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева ведется строительство новых очистных сооружений в деревне Осипово под Солнечногорском. Запустить объект планируется в ноябре 2024 года.

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