Подмосковье 12 февраля 2024, 18:25 «Комфортные условия для педагогов». Воробьев — о новых образовательных учреждениях Подмосковья Губернатор Воробьев рассказал об открытии 73 школ и детских садов в Подмосковье Фото: Антон Чернов

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Открытие 39 школ и 34 детских садов запланировали в Подмосковье в 2024 году. По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, это требует серьезного подхода к укомплектованию новых учебных заведений и привлечению педагогов в образовательную систему.

«Все новые школы, конечно, должны иметь высокое качество образования. Если раньше мы строили учебные заведения на 550, 1100 мест, то сейчас — на 1500, 2000 учащихся. Часто это комплексы, где мы также занимаемся дошкольным образованием, что является крайне востребованным», — подчеркнул Воробьев.

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Для педагогов Московской области действует ряд региональных мер поддержки. Это и социальная ипотека, и пособие молодым специалистам, и федеральная программа «Земский учитель».

Наша задача — приложить максимум усилий, создать условия для того, чтобы специалисты приезжали к нам работать. Андрей Воробьев

С 2024 года учителям начальных классов, математики, русского языка и литературы, физики, информатики, биологии и химии предоставляется компенсация за аренду жилья. Выплаты составляют 20 тысяч рублей.

Еще одна новая мера поддержки — ежемесячные гранты в размере 80 тысяч рублей для школ, расположенных в 14 муниципалитетах, которые граничат с Москвой. Речь идет о Балашихе, Дзержинском, Долгопрудном, Котельниках, Красногорске, Ленинском округе, Люберцах, Мытищах, Наро-Фоминске, Одинцове, Подольске, Реутове, Химках и Чехове.

«Эти средства пойдут в стимулирующий фонд оплаты труда школы и могут быть направлены на поддержку самых сильных учителей. У нас сегодня стартует отбор школ для получения гранта. Отмечу, что мы учитываем всех педагогов, которые приняты с 1 января 2024 года и работают с нагрузкой не менее 27 часов в неделю», — отметил министр образования Московской области Илья Бронштейн.

Напомним, в Подмосковье работает Центр развития карьеры. Он подбирает кадры в профильных вузах, профессиональных сообществах и на других интернет-площадках. С 15 февраля начнет работать обновленный портал «Работай учителем в Подмосковье». Только в январе в Московской области обработали почти 1,7 тысячи новых резюме педагогов со всей России.

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