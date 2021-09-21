Комфортные условия для лучших специалистов. Поселок для медиков появится в Домодедове

В Домодедове идет работа по созданию поселка для медиков. Уже к октябрю местные врачи получат 106 земельных участков и смогут начать строить свои дома. Об этом губернатору региона Андрею Воробьеву доложил глава городского округа Александр Двойных.

Он отметил, что перед городским округом стояла задача не просто разработать алгоритм предоставления участков для медиков. Главная цель — дать возможность врачам получить участки и построить дома на территории Подмосковья, прописаться в регионе, а также жить, не отрываясь от основного места работы.

Двойных подчеркнул, что для этих целей нашли один из лучших земельных участков площадью 17 гектаров.

Источник фото: телеканал «360»

«Находится он на пересечении недавно отремонтированных дорог. Прекрасная рекреационная зона. Рядом большой массив лесного фонда, рядом Каширское шоссе, ЦКАД, трасса М-4. Хорошая транспортная доступность. Недалеко отсюда мы в этом году капитально отремонтировали школу по вашей, Андрей Юрьевич, программе», — отметил он.

Удобство и коммуникации

К октябрю домодедовские медики получат 106 земельных участков. Важно, чтобы у каждого участка была своя въездная группа, а его территория ограждена типовым забором.

Очень важно, что, помимо транспортной и социальной доступности, медики здесь получают участки под индивидуальное жилищное строительство. Детская и спортивная игровые площадки должны стать обязательными элементами поселка для медиков Александр Двойных.

Он добавил, что рядом с поселком находятся водозаборный узел и очистные сооружения, которые принадлежат частной компании. И компания бесплатно дает технические условия для подключения — за счет этого получится провести в дома медиков центральные коммуникации. Это значит, что в поселке будут централизованная вода и водоотведение.

Источник фото: телеканал «360»

«Электроэнергия передается по постановлению правительства России, уличное освещение вместе с дорогами округ делает за свой счет. <…> Этот участок уже попал в программу „Социальная газификация“. В принципе, компания „Мособлгаз“ ждет, когда там начнут появляться объекты, чтобы уже подведенную трубу присоединить к котлу», — уточнил глава округа.

Двойных отметил, что весной следующего года начнут строить дороги.

У нас есть сейчас три месяца на то, чтобы спокойно дать медикам возможность определиться с проектами домов. У нас 106 врачей для предоставления земельных участков уже отобраны Александр Двойных.

Льготы для медиков

Двойных уточнил, что медики смогут взять кредит или ипотеку на строительство дома. Специально для этого вместе со Сбербанком разработали отдельные условия. Врачи смогут получить ипотечный кредит под строительство индивидуального жилого дома: первоначальный взнос составит 20%, а процентная ставка — 6%. При этом ставка будет составлять 4,6%, если подрядчик, который строит дом, аккредитован в Сбербанке.

Источник фото: телеканал «360»

Кроме ипотеки, медики смогут взять кредит под залог уже существующей недвижимости.

«Врачу надо будет сделать четыре простых шага: оформить заявку, выбрать производителя, определиться с проектом, а затем получить готовый дом и заселиться», — отметил Двойных.

Новые земли для новых врачей

Он также добавил, что на этом поселке работа не остановится. Вместе с Минимущества власти города уже подготовили следующий участок площадью 34 гектара, чтобы передать его уже другим врачам — на очереди специалисты скорой помощи.

Источник фото: телеканал «360»

«Считаю, что такой проект позволит не просто передать врачам земельные участки, а создать комфортный коттеджный поселок, где они вместе с семьями будут жить. Я считаю, Андрей Юрьевич, что мы решим еще одну важную задачу для Подмосковья. Такой подход станет некой привязкой врача к Подмосковью, потому что конкуренция среди субъектов за сильных врачей», — заключил он.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил главу городского округа за добросовестную отработку поручения. Он подчеркнул, что в таких современных и светлых домах должны жить лучшие специалисты Подмосковья.

«Это и учителя, и врачи, и другие категории. У нас есть выдающиеся тренеры, преподаватели. Принято эти профессии называть благородными. Я очень надеюсь, что наши лучшие врачи, лучшие учителя будут иметь доступ вот к таким домам», — сказал он.