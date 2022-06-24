24 июня 2022, 16:14
Комфортные подходы к 72 родникам обустроили в Подмосковье
Еще 72 родника благоустроили в Подмосковье. Рядом с ними появились удобные тропы, лестницы и перила. Это отметил председатель областного комитета лесного хозяйства Олег Баженов.
По его словам, зачастую лесничие Подмосковья своими силами в свободное время помогают благоустраивать родники.
Должно быть не просто вкусно, но и удобно. Комфортный подход к воде — немаловажная деталь
Олег Баженов.
Над преображением родников трудятся рабочие «Мособллеса». Используют древесину, камни и иные природные материалы.
«Ни один благоустроенный родник не похож на другой. Часто лесничим помогают жители и администрации округов», — уточнил Баженов.
Ранее стало известно, что интерактивную карту с родниками создали в Подмосковье.