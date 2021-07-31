Комфортные квартиры для каждого. Стандарты качества жилищного строительства заработают в Подмосковье

В Московской области в августе вступят в силу стандарты качества жилищного строительства. Такое поручение дал губернатор региона Андрей Воробьев. С их помощью жители Подмосковья смогут приобретать современные и комфортные квартиры.

В Московской области ежегодно строится более четырех миллионов квадратных метров жилья. Речь идет только о многоквартирных домах, отметила министр жилищной политики региона Инна Федотова.

«В новостройки въезжают более 75 тысяч семей. Многие застройщики уже идут в ногу со временем и начали строить исходя из современных потребностей новоселов. Введение нового единого стандарта для всех повысит качество жилищного строительства и уровень жизни в регионе», — отметила она.

Комфортное жилье с соблюдением требований уже строится в Ленинском городском округе (ЖК «Пригород Лесное») и в Красногорске (ЖК «Серебрица»). По новым стандартам входы в подъезд во всех строящихся домах будут с уровня тротуара — без ступенек, лестниц и барьеров. А входные группы станут «прозрачными» — с максимальным остеклением, системами видеонаблюдения и навигации для безопасности. В домах также пропадут мусоропроводы — вместо них появятся площадки для раздельного сбора отходов.

Все балконы и лоджии застеклят, а для кондиционеров сделают специальные корзины. В домах проведут современные интеллектуальные инженерные системы, а дворы озеленят и благоустроят, машины оттуда уберут.

«Жилье в Московской области должно быть качественным и комфортным — именно такую задачу поставил перед нами губернатор Андрей Юрьевич Воробьев в своем обращении. Основной принцип стандартов — качество, доступное всем», — сказала Александра Кузьмина.

По новым стандартам будут строить и дома в рамках программы расселения ветхого и аварийного жилья. Жильцы получат отделку комфорт-класса, энергоэффективные окна, а также оборудованные санузлы и кухни.

Опыт Подмосковья будет полезен другим регионам, отметил президент Союза архитекторов России Николай Шумаков.

«Московская область явилась пионером в области разработки стандарта качества жилищного строительства. Скорее всего, эти стандарты будут введены по всей России», — подчеркнул он.