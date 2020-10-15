Комфортная зона отдыха появилась на месте пустыря в Звездном Городке

В Звездном Городке презентовали результаты благоустройства. На месте бывшего пустыря у любимого Леонежского озера теперь комфортная зона отдыха для всей семьи.

Источник фото: телеканал «360»

У жителей Звездного Городка теперь есть прогулочная зона, а для самых маленьких рядом расположилась детская площадка с затейливым дизайном, выполненная из экологичных материалов.

«Каждый день гуляем с детьми. Утром дети просыпаются: „Мама, пойдем в трубу!“. Наконец-то в городок вдохнули жизнь, потому что раньше это было богом забытое место, а сейчас мы с уверенностью можем сказать, что это самое лучшее место на земле», — поделилась впечатлением Елизавета Мазаева, жительница Звездного Городка.

Источник фото: телеканал «360»

Проект благоустройства обсуждали вместе с жителями. Особенно местным понравилась мысль сделать пирс, чтобы наслаждаться видами не только с берега, но и над водой. Воплотить все идеи в жизнь помог федеральный проект по благоустройству малых городов и исторических поселений.

«Здесь классно, раньше здесь было очень неблагоустроенное пространство. Жители как раз просили об этом объекте, это Леонежское озеро привести в порядок», — отметил Михаил Хайкин, министр благоустройства Московской области.

Источник фото: телеканал «360»

На берегу озера теперь есть пляж и зона барбекю.

«Мы уже проводили субботник, готовили плов, поэтому озеро на Леонихе полностью готово, чтобы принимать гостей», — сказал Евгений Баришевский, глава г. о. Звездный Городок.

Для молодежи здесь установили скейт-площадку. Сделали максимально прочную. Естественно, все с согласия скейтеров.

«Это все бетон. Бетон — это долговечно, удобно, комфортно и, я думаю, даже менее травматично, потому что он не треснет так, не прогнется», — пояснил Павел Никишкин, заместитель председателя совета депутатов г.о Звездный Городок.

Источник фото: телеканал «360»

Для любителей спокойных прогулок благоустроили уютный сквер неподалеку. Для школьников в нем есть качели, а для старшего поколения — столики для игры в шахматы.

В следующем году благоустройство продолжится. Теперь благоустройство ждет территория у другого озера. Также для жителей обустроят велодорожки.