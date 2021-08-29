Комфорт врачей и спокойствие жителей. Более 400 машин закупили для поликлиник Подмосковья

Для поликлиник Московской области в 2021 году закупили более 400 новых машин. Мобильность неотложной помощи должна быть очень высокой, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

В прошлом году в Подмосковье закупили 275 машин неотложной помощи. В этом году поликлиники получили уже 438 новых машин.

«Врач сегодня должен ходить как можно меньше. Мобильность должна быть очень высокая. Реанимации, машины скорой помощи — мы практически увеличиваем за этот и следующий год в два раза. Чтобы житель не беспокоился, что к нему не приедет или опоздает медицинская помощь», — сообщил Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Глава Подмосковья также сообщил об оснащении поликлиник самым современным оборудованием. Для них в этом году закупили уже около пяти тысяч новых аппаратов. Модернизация медучреждений проходит в рамках программы «Наша поликлиника». Новые стандарты являются приоритетом, подчеркнул Воробьев.

В Московской области в этом году уже открыли 16 новых поликлиник и офисов врачей новой практики. Поликлиники строят в Домодедове, Реутове и Коломне.