Комфорт для туристов. Второй корпус гостиницы «Гармония» открыли в Луховицах

Второй корпус гостиницы «Гармония» открыли в Луховицах. Для гостей теперь доступны 35 номеров. В отеле созданы все условия как для комфортного отдыха туристов, так и для представителей бизнеса.

К уже имеющимся 13 номерам в отеле добавились еще 22 номера. Расположение отеля идеально для тех, кто хочет увидеть достопримечательности Московской области, а также соседней Рязанской области. Рядом древнейший подмосковный город Зарайск, Коломна, родина российского флага Дединово и Константиново — родное село Сергея Есенина.

Глава городского округа Владимир Барсуков отметил, что Луховицы привлекают большое количество инвесторов. Благодаря поддержке губернатора за пять лет было создано более двух тысяч рабочих мест. Работает 37 предприятий, еще 38 готовятся к открытию.

«Приезжают специалисты, приезжает очень много людей, и им хочется поселиться ни в Рязани, ни в Коломне, а тут, рядышком. Тут все условия есть», — сказал Барсуков.

Совещания и тренинги можно проводить в конференц-зале гостиницы. А для культурного досуга есть кукольная и картинные галереи. А еще сауна, хаммам и ресторан, в котором, говорят, подают фермерские продукты. В меню есть и знаменитые луховицкие огурцы.

Индивидуальный предприниматель Галина Эрмиш рассказала, что у них есть свое подсобное хозяйство и часть продуктов привозят оттуда: молоко, мясо, яйца.

«Конечно, это совершенно другой вкус и качество. Всегда на столе и малосольные, и в свежем виде, и соленые, то есть всегда на угощение есть огурцы», — сказал она.

В «Гармонии» есть номера всех категорий: скандинавский стиль, лофт, есть классика. Внутренний туризм сейчас на пике, и персонал отеля в Луховицах готов к приему гостей.