Подмосковье 10 февраля 2023, 15:37 Комбинат в Щелкове обеспечит Подмосковье масложировой продукцией

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Щелковский комбинат «Ильинское 95» производит масложировую продукцию: натуральные сливочные масла, творожные и сметанные продукты, майонез и другое. На суженном заседании при губернаторе Московской области Андрее Воробьеве предприятие получило мобилизационное задание — обеспечить население Подмосковья необходимой продукцией.

«Ильинское 95» из Щелкова присутствует на рынке более 25 лет и выпускает около 30 тысяч тонн продукции в год. Одним из основных партнеров комбината является компания «Аэрофлот» — масло комбината подают на борту самолетов.

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Ходатайство о включении предприятия в систему нормированного снабжения населения в особый период сделала администрация городского округа. Ранее аналогичное мобилизационное задание было только у ЗАО «Щелковохлеб».

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Отмечается, что комбинат активно участвует в жизни округа. Так, в декабре 2022 года комбинат передал в Центр помощи семьям мобилизованных подарочные карты гипермаркета «Глобус» на общую сумму 50 тысячрублей.

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