Подмосковные школьники получат продуктовые наборы вместо льготного питания. Комбинат в Пушкино заработал в новом режиме

На комбинате в Пушкино собирают наборы из круп, молока, консервов, сладостей и масла для школьников Пушкино и Мытищ.

Из-за коронавируса дети сейчас на дистанционном обучении. И с 30 марта ребята из малообеспеченных и многодетных семей получают вместо льготного питания продуктовые наборы.

Источник фото: телеканал «360»

«Набор был одобрен органами Роспотребнадзора, рассчитан на одного учащегося из расчета на 10 дней. Туда входят печенье, масло растительное, молоко и другие продукты», — уточнил Виктор Клоков, генеральный директор ООО «Комбинат питания Московской области».

«Комбинат питания Московской области» работает в Пушкино почти 17 лет, и до пандемии его сотрудники готовили горячие обеды для школьных столовых. Чтобы обеспечить безопасность в период карантина, решили, что собирать продовольственные наборы будут прямо на территории комбината питания, а не в школах.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы просто изменили стиль работы, если раньше работали по точкам удаленным, то теперь все основное производство сконцентрировалось у нас, чтобы не допустить, скажем, заражения. В компании внедрена система пищевой безопасности, основанная на принципах ХАССП», — пояснил Сергей Кузнецов, учредитель ООО «Комбинат питания Московской области».

А сейчас применяют еще и дополнительные меры дезинфекции: каждые три часа помещение обеззараживают, столы для сборки наборов дезинфицируют. Каждый сотрудник перед началом работы проходит осмотр. Проверяют температуру, спрашивают, есть ли кашель, сухость в носу или горле. Каждые два часа работникам измеряют температуру и просят сменить маску.

Источник фото: телеканал «360»

«В этот период хотелось бы отметить очень ответственное отношение каждого сотрудника нашего комбината к поставленному поручению, они непрерывно формируют продуктовые наборы, чтобы в срок обеспечить вверенные нам объекты», — подчеркнул Виктор Клоков, генеральный директор ООО «Комбинат питания Московской области».

Ежедневно на комбинате собирают две тысячи коробок. Есть три типа наборов: завтрак, обед и — самая большая коробка — продукты и для завтрака, и для обеда. Потом грузовики разъезжаются по школам — и уже оттуда их забирают родители.

Источник фото: телеканал «360»

Поручение обеспечить школьников, которые получали льготное питание, продуктовыми наборами дал губернатор Андрей Воробьев.

Как отметил глава МО, льготное питание в Подмосковье получают 480 тысяч детей. Кроме того, помощь оказывают одиноким пенсионерам и многодетным семьям.