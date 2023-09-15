Подмосковье 15 сентября 2023, 11:09 Комбинат пищевых ингредиентов в Наро-Фоминске вдвое увеличит мощности Unsplash

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Очаковский комбинат пищевых ингредиентов увеличит объемы производства в два раза в Подмосковье. Их увеличат до тысячи тонн в месяц. Запустить новые мощности планируют в 2025 году.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, новое производство создаст 150 рабочих мест. Там будут выпускать смеси, которые используют в мясной, молочной и кондитерской отраслях.

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Комбинат работает в индустриальном парке в селе Атепцево в Наро-Фоминске. Он производит добавки для плавленых сыров, соусов, творожных продуктов, мясных консервов и колбас. Они частично заменяют жиры и белки и позволяют сохранить структуру продукта.

Комбинат будет использовать новую разработку — компоненты клеточных стенок и межклеточного вещества морских красных водорослей.

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