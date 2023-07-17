Подмосковье 17 июля 2023, 13:17 Комбинат из Королева увеличил производительность до 135% за 8 месяцев благодаря нацпроекту Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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На площадке комбината «Калининградхлеб» в Королеве состоялась встреча пищевых предприятий Подмосковья. Они обменялись опытом в рамках нацпроекта «Производительность труда». Об этом сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В мероприятии приняли участие руководители, менеджеры и специалисты ООО «ТОПФУД», ООО «РБК» и ООО «Европродукт». Участники ознакомились с работой предприятия «Калининградхлеб», а также с ходом реализации проекта.

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В его рамках сотрудники предприятия еще в 2022 году прошли обучение по таким программам, как основы бережливого производства, производственный анализ, организация работы инфоцентра и другим. После этого они приступили к реализации нацпроекта.

На встрече предприятие огласило итоги участия в «Производительности труда». Так, за восемь месяцев на эталонном участке комбинат увеличил производительность до 135%. Теперь «Калининградхлеб» ставит перед собой задачу продолжить обучение основам бережливого производства сотрудников всех подразделений.

Подать заявку на участие в нацпроекте компании могут через портал Производительность.рф.

Малый и средний бизнес составляет около 25% ВРП в Подмосковье, и его поддержка — это стратегическая задача. Это еще раз подчеркнул губернатор Андрей Воробьев.

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