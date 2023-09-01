Подмосковье 01 сентября 2023, 21:16 Комбинат «Доброе кафе» обеспечит питанием школьников Одинцова в новом учебном году пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

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Комбинат «Доброе кафе» продолжит обеспечивать питанием школьников из Одинцова. Сейчас предприятие обслуживает все муниципальные школы округа, еду для детей готовят 128 поваров.

К началу нового учебного года в регионе обновили меню в столовых. Для детей будут готовить оладьи с вишневым соусом, вареники с творогом, куриные наггетсы и сырники.

пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

Ко Дню знаний в ЖК «Гусарская баллада» открыли новую школу «Багратион» для 2,2 тысячи учеников. В образовательном учреждении оборудовали 88 классов, мастерские, современные кабинеты информатики, а также четыре спортзала, просторную столовую и актовый зал на 600 мест. Вблизи учебного заведения возвели стадион.

Также в новом учебном году в Подмосковье ввели электронный дневник, доступный на платформе «Моя школа». Сервис позволит родителям следить за успеваемостью детей в режиме онлайн. Кроме того, учащиеся смогут воспользоваться видеоуроками для подготовки к экзаменами, обширной библиотекой по школьной программе и многим другим.

При подготовке к 1 Сентября особое внимание уделили и безопасности. Во всех школах проходят проверки на антитеррористическую защищенность, в учебных заведениях установили тревожные кнопки с выводом на пульт охраны. Также детям напомнят об основных правилах пожарной безопасности.

«В этот день мы открываем 30 новых школ на 20 тысяч мест, из них 3 кластера, которые начинают работать на полную мощность, и 25 детских садов на 7 тысяч мест. Среди них школы на 2200 мест в ЖК „Гусарская баллада“ в Одинцово. После капитального ремонта двери распахнут 63 школы и 15 детских садов», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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