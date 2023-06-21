Подмосковье 21 июня 2023, 10:23 Комбикормовый завод реконструируют в Кашире АО «Куриное царство»

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Компания «Куриное царство» реконструирует комбикормовый завод в Кашире. Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на строительство.

Предприятие входит в группу компаний Черкизово, а инвестиции в проект составят миллиард рублей.

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На заводе установят новую производственную линию комбикормов и модернизируют склад готовой продукции. Работы позволят увеличить производительность предприятия с 50 до 80 тонн в час.

Проект сопровождает персональный менеджер ЦСС, который помогает подготовить необходимую документацию.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал поддержку бизнеса секретом инвестиционной привлекательности Подмосковья. Московская область вошла в первую тройку регионов России по этому показателю.

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