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    03 сентября 2021, 12:10

    Команды ЦМИТ Подмосковья отличились на соревнованиях WorldSkills

    Анастасия Сазонова, Андрей Иванов

    Команды подмосковных центров молодежного инновационного творчества взяли медали на соревнованиях, проходящих по стандартам WorldSkills. Призерами стали молодые новаторы из Дубны и специалисты РКК «Энергия», которые готовились в ЦМИТ «Ноосфера» во Фрязине.

    Дубненцы завоевали медаль за профессионализм в категории «Изготовление прототипов» Национального чемпионата «Молодые профессионалы», прошедшего в Уфе. В течение трех дней они состязались в построении трехмерных моделей, чертежей, изготовлении частей и узлов механизмов и обработке изделий с 600 соперниками.

    Команды ЦМИТ Подмосковья отличились на соревнованиях WorldSkills | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    Команда РКК «Энергия» стала призером на VI Корпоративном чемпионате Роскосмоса по стандартам WorldSkills. Ее участники готовились к соревнованиям во Фрязине, на базе ЦМИТ «Ноосфера», где для них провели мастер-классы по работе с FDM и SLA 3D-принтерами, 3D-сканером, познакомили с тонкостями работы на лазерном, токарном и фрезерном станках.

    «В Подмосковье уже успешно функционирует 22 центра молодежного инновационного творчества. Программа по созданию и обеспечению деятельности ЦМИТ реализуется на территории региона с 2015 года. За это время объем финансирования программы составил более 247 миллионов рублей», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

    По ее словам, в подмосковных ЦМИТ обучение прошли более 50 тысяч детей и молодых людей. Также в центрах провели свыше 500 профильных мероприятий.