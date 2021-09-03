Команды ЦМИТ Подмосковья отличились на соревнованиях WorldSkills

Команды подмосковных центров молодежного инновационного творчества взяли медали на соревнованиях, проходящих по стандартам WorldSkills. Призерами стали молодые новаторы из Дубны и специалисты РКК «Энергия», которые готовились в ЦМИТ «Ноосфера» во Фрязине.

Дубненцы завоевали медаль за профессионализм в категории «Изготовление прототипов» Национального чемпионата «Молодые профессионалы», прошедшего в Уфе. В течение трех дней они состязались в построении трехмерных моделей, чертежей, изготовлении частей и узлов механизмов и обработке изделий с 600 соперниками.

Источник фото: телеканал «360»

Команда РКК «Энергия» стала призером на VI Корпоративном чемпионате Роскосмоса по стандартам WorldSkills. Ее участники готовились к соревнованиям во Фрязине, на базе ЦМИТ «Ноосфера», где для них провели мастер-классы по работе с FDM и SLA 3D-принтерами, 3D-сканером, познакомили с тонкостями работы на лазерном, токарном и фрезерном станках.

«В Подмосковье уже успешно функционирует 22 центра молодежного инновационного творчества. Программа по созданию и обеспечению деятельности ЦМИТ реализуется на территории региона с 2015 года. За это время объем финансирования программы составил более 247 миллионов рублей», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, в подмосковных ЦМИТ обучение прошли более 50 тысяч детей и молодых людей. Также в центрах провели свыше 500 профильных мероприятий.