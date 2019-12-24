Команды проектно-образовательного интенсива «Школа будущего» съездили в подмосковные школы и получили рекомендации по решению задач на мастер-классах: «Идеи для школы будущего: генерируем, предлагаем, внедряем» и «Введение исследовательской деятельности: особенности написания».

Одна из команд побывала в Дмитровской школе № 8, где обсудила план по решению проектной задачи с директором учебного заведения Людмилой Корягиной. Студенты работали над повышением уровня психологического благополучия учителей и, как результат, их мотивации использовать новые подходы в обучении.

По итогам беседы и после знакомства со школой была выдвинута гипотеза, что учителя недостаточно взаимодействуют друг с другом по профессиональным задачам. Из-за этого у них не формируется общее видение миссии и ценностей школы, учителя работают отдельно друг от друга. Это сказывается также на их психологическом состоянии.

Для проверки гипотезы команда проведет анкетирование учителей. Представители команды предложили первичный вариант решения проблемы — мероприятия по улучшению коммуникации между учителями. Формат мероприятий будет определен позднее.

Другая команда побывала в лицее № 4 Дмитрова. Перед студентами стояла задача построить модель интегрированного урока. Совместно с директором лицея Татьяной Малинниковой участники интенсива выработали несколько идей по решению. В том числе, было предложено использовать онлайн-инструменты для разработки уроков, провести тренинги на повышение мотивации учителей, организовать совместные учительские проекты для улучшения командной работы.

Чтобы оценить особенности работы учителей в лицее, студенты МГОУ посетили открытые уроки и сразу смогли познакомиться с некоторыми педагогами. Следующим шагом команды будет анкетирование учителей по теме проектной задачи и разработка плана-модели создания в школе интегрированных уроков.

Посещая школы, участники интенсива могут погрузиться в актуальные проблемы своей профессиональной сферы. Также у них есть возможность обучаться специфическим навыкам, нужным для проектной деятельности в сфере образования.

Так, с реальными примерами развития школ студенты МГОУ познакомились на мастер-классе директора гимназии № 9 городского округа Электросталь Ирины Шеляпиной «Идеи для школы будущего: генерируем, предлагаем, внедряем». Эти примеры могут помочь студентам скорректировать решения их проектных задач.

Сначала эксперт рассказала о создании историко-этнографического музея в школе, благодаря которому учреждение образования выиграло грант и начало развивать в школьниках дополнительные навыки. Также Ирина Шеляпина поделилась примером использования проектной деятельности в качестве инструмента командообразования педагогов в школе.

Напоследок речь зашла об использовании методологии дизайн-мышления для развития школы. В конце мероприятия студенты спросили лектора о проблемах, с которыми сталкиваются молодые учителя, о мотивации педагогов и сопротивлении изменениям в школах. Все эти сведения они смогут применить для реализации своих проектов в рамках «Школы будущего».

Практические рекомендации по своим проектным задачам участники интенсива также получили на лекции «Введение исследовательской деятельности: особенности написания», которую провела директор по науке и инновациям школы «Лидер» Дарья Кошелева.

Студенты узнали о методиках постановки проектной задачи и гипотезы исследования, а также об исследовательских методах. Кроме того, они получили от лектора индивидуальные советы по анализу информации в рамках своих проектных задач. Эта информация поможет им спланировать исследования так, чтобы получить все нужные данные для решения проблемы.

Проектно-образовательный интенсив «Школа будущего» продлится до начала февраля 2020 года. За оставшееся время участники должны представить проектным наставникам — директорам школ Московской области — прототипы решений проектных задач. В конце интенсива все участники должны защитить свои проекты перед экспертами в сфере образования.

Таким образом, «Школа будущего» развивает взаимодействие между вузами и школами, а также позволяет будущим специалистам погрузиться в существующие проблемы своей профессиональной сферы.