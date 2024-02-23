Подмосковье 23 февраля 2024, 22:34 Команды из трех округов представят Московскую область в финале турнира «Золотая шайба» Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

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Четыре команды представят Подмосковье на заключительном региональном этапе Московской области всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» имени Анатолия Тарасова. В финале сразятся спортсмены из Раменского, Богородского и Сергиево-Посадского городских округов.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Подмосковья, всего в областном этапе приняли участие более 300 юных хоккеистов, которые прошли отбор в рамках муниципальных соревнований по месту жительства.

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Областные соревнования проходили с 13 по 15 февраля и с 20 по 22 февраля в Подольске. Команды юных хоккеистов боролись за право защищать честь Московской области в четырех возрастных группах.

Команды-победители представят Подмосковье в финале легендарного турнира, в котором принимают участие сборные юных хоккеистов от Калининграда до Сахалина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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