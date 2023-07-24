Подмосковье 24 июля 2023, 15:46 Команды из Подмосковья стали призерами второго турнира «Кубка футбольных мам» в Красногорске Автор фото: Даниил Малый

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Подмосковная команда «Зоркий-1» и сборная команда футбольных мам заняли призовые места во втором розыгрыше «Кубка футбольных мам». Турнир прошел в Красногорске, сообщили в министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Девушки «Зоркого-1» из Красногорска стали вторыми в золотом Кубке турнира, первыми была команда «Спартак-Брянск» из Брянска. При этом сборная команда футбольных мам из Клина, Подольска, Орехова-Зуева и поселка Монино в Щелкове забрали серебро в серебряном Кубке соревнований. Они уступили мамам из Рязани.

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Всего в мероприятии поучаствовали 10 команд. Подмосковье представили четыре коллектива: два из Красногорска, один из Воскресенска и сборная команда Московской области.

Все коллективы провели минимум по шесть игр. В рамках турнира определили королеву Кубка. В этот раз ею стала вратарь команды «Зоркий-2» Юлия Шишканова.

Заключительный розыгрыш сезона пройдет в Подольске 5 августа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям Московской области открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

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