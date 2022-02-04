Команды из Подмосковья примут участие в чемпионате по робототехнике на ВДНХ

Региональный чемпионат по робототехнике пройдет с 17 по 20 февраля на ВДНХ. Участие примет 81 команда из Москвы и Подмосковья.

Это отборочные соревнования получили название First Robotics Championship — Москва 3.0.

Ребята, которые одержат победу на этом этапе, отправятся на Национальный чемпионат по робототехнике. Это подчеркнула заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

«Всего в соревнованиях примут участие почти сто команд, в том числе и из московских детских технопарков», — сказала она.

Ребят ждет несколько этапов. Прежде всего им понадобится защитить проекты и показать возможности своих роботов. В жюри войдут эксперты из шести регионов России.

Чемпионат пройдет по четырем направлениям. Они связаны с наукой, техникой, инженерией и решением задач с помощью игрового обучения.

Ранее стало известно, что Подмосковье вошло в топ-3 России по количеству финалистов олимпиады о космосе, роботах и VR.