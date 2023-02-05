Подмосковье 05 февраля 2023, 16:45 Команды из Королева и Серпухова стали победителями школьной баскетбольной лиги Подмосковья

Читать 360tv в

Команды из Серпухова и Королева победили в школьной баскетбольной лиге Московской области «Кэс-Баскет». Об этом сообщила пресс-служба Минспорта Подмосковья.

Реклама

Первый чемпионат школьной баскетбольной лиги «Кэс-Баскет» прошел во Фрязине.

За первое место среди женских команд сражались сборная школы № 6 из Пушкино и представительницы школы № 18 из Серпухова. Уверенную победу одержали девушки из Серпухова, матч завершился со счетом 52:23.

Среди юношей за звание чемпиона турнира боролись команды лицея № 19 из Королева и школы № 6 из Пушкино. Победу одержали представители Королева со счетом 86:59.

Победители теперь будут представлять Подмосковье на соревнованиях ЦФО.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».