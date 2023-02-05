05 февраля 2023, 16:45
Команды из Королева и Серпухова стали победителями школьной баскетбольной лиги Подмосковья
Команды из Серпухова и Королева победили в школьной баскетбольной лиге Московской области «Кэс-Баскет». Об этом сообщила пресс-служба Минспорта Подмосковья.
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Первый чемпионат школьной баскетбольной лиги «Кэс-Баскет» прошел во Фрязине.
За первое место среди женских команд сражались сборная школы № 6 из Пушкино и представительницы школы № 18 из Серпухова. Уверенную победу одержали девушки из Серпухова, матч завершился со счетом 52:23.
Среди юношей за звание чемпиона турнира боролись команды лицея № 19 из Королева и школы № 6 из Пушкино. Победу одержали представители Королева со счетом 86:59.
Победители теперь будут представлять Подмосковье на соревнованиях ЦФО.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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