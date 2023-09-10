Подмосковье 10 сентября 2023, 02:00 Команды из Химок сыграют в Кубке России по баскетболу 3×3 Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Три баскетбольные команды из Химок пополнили состав участников Кубка России по баскетболу 3×3, который пройдет с 14 по 16 сентября в Челябинске. Округ на турнире представят один женский и два мужских коллектива Центра спортивной подготовки № 5.

Спортсменки Химок начнут борьбу за победу с четвертьфиналов. Всего в турнире примут участие 16 женских команд из разных регионов страны. По словам главного тренера команд Центра «Находка» и «Союз» Владимира Агабабьяна, сейчас важно привести баскетболистов к хорошему психологическому состоянию.

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«Безусловно, продолжаем работать над „физикой“. Часть тренировок „Находки“ проводим совместно с мужской командой „Союз“. Конечно, парни не играют в полноценный баскетбол против девочек, но некоторые упражнения девочкам полезно делать вместе с мужской командой. Таким образом, они привыкают к более высоким скоростям, и вообще им это интересно», — отметил специалист.

В мужском турнире выступят спортсмены коллектива Khimki Power. Ребята поборются за Кубок в числе 32 команд. Наставник клуба Даниил Абрамовский подчеркнул, что перед стартом ребята отдохнули, а затем сыграли победные матчи в Нижнем Новгороде и Рязани.

«Я посмотрел на команду, определил, в какой форме кто находится. До выезда на Кубок России остается совсем немного дней и в ближайшее время я объявлю окончательный состав на турнир», — добавил Абрамовский.

Ранее «Находка» и Khimki Power выступили в финале чемпионата России по баскетболу 3×3. По итогам турнира тренеры и игроки Центра спортивной подготовки № 5 получили индивидуальные награды.

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