Подмосковье 10 января 2024, 17:20 Команды из Химок начали подготовку к играм второй половины баскетбольного сезона пресс-Служба Химок

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Первые тренировки команд Центра спортивной подготовки № 5 из Химок начались еще в начале нового года. На подготовку к новому баскетбольному сезону спортсмены вышли уже 3 января.

Большое внимание спортсмены уделяют подготовке к играм, но также активно следят за своим здоровьем. За время праздничных каникул никто не заболел, и команды готовы вступить во вторую половину сезона. Также баскетболисты ежедневно докладывают о самочувствии врачу ЦСП № 5.

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«Это нормальная спортивная практика. Когда все отдыхают, мы тренируемся. Но, всё-таки, в Новый год многие успели съездить к родным и встретить праздник с семьёй. У нас в командах молодые игроки, поэтому на каникулы они чаще всего уезжают к родителям. Но спортивная жизнь проходит в активном ритме, поэтому уже 3 числа все были в строю», — рассказала пресс-атташе Центра спортивной подготовки № 5 Екатерина Юшина.

Ближайшие игры молодёжной команды состоятся уже 11 и 12 января в Красноярске. Подмосковный коллектив «ЦСП-Химки-2» выйдет против местного «Енисея-2». 16 и 17 января состоятся гостевые матчи чемпионата Высшей лиги — команда «ЦСП-Химки» отправится в Майкоп, где встретится с БК «Динамо-МГТУ».

Помимо этого, набирает обороты новый сезон в баскетболе 3×3. Мужская и женская команды «Khimki Power» готовятся к очередным этапам. Третий мужской тандем «Мастер» пройдёт 26–27 января в Солигорске (Белоруссия), а женский коллектив готовится к тандему «Вызов», даты и место уточняются.

Ранее Андрей Воробьев поручил увеличить число спортивных соревнований для детей. По словам губернатора, жители Подмосковья всегда были неравнодушны к спорту, особенно на свежем воздухе.

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