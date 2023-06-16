Подмосковье 16 июня 2023, 03:40 Команды из Чехова победили на Московском областном слете-соревновании «Школа безопасности» Пресс-служба Министерства образования Московской области

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В Воскресенске состоялся финал Московского областного слета-соревнования Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности». Две команды из Чехова стали победителями, сообщили в министерстве образования региона.

В турнире поучаствовали школьники Подмосковья из Коломны, Химок, Воскресенска, Чехова, Богородского, Серпухова, Ступина, Истры, Дмитрова, Сергиева Посада и Дубны. Они конкурировали в старшей и младшей возрастной категориях.

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В течение трех дней команды демонстрировали навыки по оказанию первой медицинской помощи, проводили поисково-спасательные работы в условиях ЧС техногенного характера, показывали свои спортивные возможности в кросс-эстафете.

Межрегиональный этап пройдет с 25 июня по 1 июля в Рязанской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям региона открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

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