Подмосковье 18 апреля 2023, 12:36 Команды из 6 округов Подмосковья выступят на хоккейном турнире в Воскресенске

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Ежегодный Кубок на призы олимпийского чемпиона по хоккею Валерия Каменского стартовал в Воскресенске. На соревнованиях выступят шесть хоккейных команд из разных округов Подмосковья.

Участие в церемонии открытия турнира приняли олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли, президент Федерации хоккея Московской области Валерий Каменский, а также олимпийский чемпион, чемпион мира Александр Черных и заслуженный тренер России Геннадий Сырцов.

«Благодарю Валерия Викторовича (хоккеист Валерий Каменский — прим. ред.) за поддержку юных спортсменов. Собственным примером вы заражаете наших ребят любовью к спорту и вдохновляете на победы. Такое неформальное общение дает детям понимание, что звездами не рождаются, а становятся», — сказал глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

Выступят на турнире детские команды «Химик» из Воскресенска, «Витязь» из Подольска, «Хоккейная академия Фетисова» из Домодедова, «Атлант» из Мытищ, а также команды из Балашихи и Дмитрова. За три игровых дня каждая из команд проведет по пять матчей.

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