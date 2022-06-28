Команды Донецкой и Луганской республик впервые примут участие в финале игры «Победа» в Подмосковье

Сотни тысяч юнармейцев приняли участие в военно-спортивной игре «Победа» в этом году. В финал прошли 84 команды со всей России, в том числе команды Донецкой и Луганской народных республик. Соревноваться за звание лучших будут в парке «Патриот» в Одинцове, сообщили на конференции ТАСС.

Игра «Победа» продолжает традиции «Зарницы» уже более 20 лет. Приглашенные участники из Донбасса будут соревноваться в первый раз. Для них и других команд будет организовано пятиразовое питание и все условия для проживания, рассказал начальник Управления военно-патриотической работы ВС РФ Игорь Сергиенко.

«На игру приедут лучшие из лучших, действительно увлеченные спортом, творчеством, наукой, военным делом. Помимо хорошей личной подготовки, для победы в игре крайне важны командный дух и взаимопонимание», — отметил начальник главного штаба «ЮНАРМИИ» Никита Нагорный.

Ребята будут состязаться в ловкости и выносливости на двух площадках: в парке «Патриот» и на 235 общевойсковом полигоне Западного военного округа «Алабино» с 4 по 8 июля.