«Легенды хоккея» сыграли против команды Чехова

Матч между командами звезд хоккея и жителей городского округа Чехов провели в ледовом центре «Витязь». Пришедшая в Подмосковье оттепель не позволила спортсменам выйти на лед. Но в накале страстей игра ничуть не потеряла.

Это уже шестая игра серии «Выходи во двор — поиграем» губернаторского проекта «Зима в Подмосковье». Любительская команда городского округа Чехов вышла на лед против «Легенд хоккея», куда вошли Александр Гуськов, Александр Якушев, Алексей Касатонов и капитан Вячеслав Фетисов.

Двукратный олимпийский чемпион отметил, что на этот раз февраль подвел спортсменов неожиданной оттепелью.

«Строительство сооружений под крышей — это сегодня главное условие. Олимпиада растаяла буквально под конец. То есть климат меняется, но интерес к спорту не ослабевает. Поэтому нужно строить коробки, крытые катки. Программа губернатора подразумевает как раз охлаждение искусственное, мы пролонгируем на пару месяцев сезон. Но самое главное — это здоровье людей, все что связано со спортом. И мы радуемся, что возвращается то общение, которое у нас забрал Интернет. Поэтому во всех смыслах проект замечательный!» — заявил Вячеслав Фетисов.

Матч закончился со счетом 11:8 в пользу «Легенд хоккея». Но для таких матчей результат не так важен. Намного интереснее пообщаться со звездами отечественного спорта и перенять у них некоторые умения.

Выступивший на поле в команде сборной городского округа юный вратарь, воспитанник хоккейной школы «Витязь» отметил выступление своего брата.

«Мне понравился матч с того момента, как мой брат забил буллит. Сначала он не смог, но потом, когда его вызвали во второй раз, он забил его — и это было очень красиво», — признался молодой спортсмен.

Для участия в матче против известных спортсменов команду «Жители Чехова» пригласили всех любителей хоккея из разных уголков городского округа.

«Сегодня замечательный спортивный, хоккейный праздник пришел в наш город. Вне зависимости от того, что команда Чехова и проиграла нашим „Легендам“, мы получили замечательные эмоции, как сами жители, кто принимал участие в игре, и, конечно, воспитанники спортивных школ», — отметил глава городского округа Григорий Артамонов.

Он отметили, что участники матча показали качественный хоккей. Игра получилась яркой, даже несмотря на то, что против взрослых в команде играли совсем юные спортсмены.

После матча для зрителей провели конкурс на знание хоккея. Те, кто отвечал правильно, получали шайбы с символикой программы «Выходи во двор — поиграем». А за главный приз — клюшку с автографами «Легенд хоккея» — нужно было показать свои спортивные умения: попасть в ворота из средней зоны. Одному из зрителей это удалось.

В конце встречи участники сделали традиционное фото на память, а известные игроки раздали автографы болельщикам и зрителям.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев неоднократно отмечал, что необходимо создавать условия для того, чтобы у детей появилось желание заниматься спортом.

«Например, коньки стоят, и ты вечером идешь — дай-ка пойду покатаюсь. Вот так и должно быть всегда», — поделился он. Только в этом сезоне в Московской области открыли 258 хоккейных коробок для проведения матчей.