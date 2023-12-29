Подмосковье 29 декабря 2023, 14:52 Команду «Активного долголетия» из Солнечногорска наградили за победу на соревнованиях по фоновой ходьбе Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

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Команде «Активного долголетия» из Солнечногорска вручили награды за победу в ежегодных всероссийских соревнованиях по фоновой ходьбе «Человек идущий». Церемония награждения прошла в комплексном центре социального обслуживания и реабилитации «Химкинский».

Солнечногорская команда состояла из 11 человек. Они прошли 800 тысяч шагов, заняв 1-е место в категории «Ветераны». Чтобы победить, каждый участник старался пройти не менее 25 тысяч шагов в день.

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«В торжественной обстановке вручили нашим долголетам дипломы и медали за 1-е место в соревнованиях по фоновой ходьбе „Человек идущий“. Благодаря их силе и вере в победу удалось достичь таких успешных результатов. Желаю не останавливаться на достигнутом и только новых побед в будущем», — сказала заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Марина Маннапова.

Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

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