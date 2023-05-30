Подмосковье 30 мая 2023, 13:14 Командное соревнование по английскому языку пройдет в гимназии имени Примакова в Подмосковье ОЦ "Взлёт"

Читать 360tv в

Регистрация на командные соревнования по английскому языку English Language Triathlon продолжается до 1 июня. Об этом сообщили в Министерстве образования Подмосковья.

Образовательная программа, которая будет проводиться на английском языке, предназначена для школьников седьмых — восьмых классов. Попасть на интенсив смогут прошедшие предварительное тестирование команды.

Реклама

Программа English Language Triathlon от образовательного центра «Взлет» пройдет с 20 июня по 22 июня в очном формате на базе гимназии имени Примакова. Подать заявку на участие можно до 1 июня. Это должен сделать руководитель группы школьников (им может быть преподаватель или другое ответственное лицо), который при регистрации прикрепит список участников своей сборной.

Прошедших отбор участников ждут три дня соревнований. Это выполнение конкурсных заданий по английскому языку и финальный проектный тур.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил лицеистов из Подмосковья с победой на Азиатской олимпиаде по физике. Она выиграли шесть золотых медалей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».